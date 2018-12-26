Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,79
|2,38
|17,23
|Çemaş Döküm
|0,76
|0,72
|5,56
|Koza Madencilik
|7,37
|7,08
|4,10
|İş Fin.Kir.
|4,59
|4,45
|3,15
|İhlas Holding
|0,35
|0,34
|2,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|1,22
|2,46
|Karsan Otomotiv
|1,28
|1,25
|2,40
|İş Bankası (C)
|4,51
|4,42
|2,04
|İpek Doğal Enerji
|5,20
|5,10
|1,96
|Emlak Konut GMYO
|1,56
|1,53
|1,96
|Şişe Cam
|5,24
|5,14
|1,95
|İş GMYO
|1,05
|1,03
|1,94
|Sasa Polyester
|8,25
|8,12
|1,60
|T.S.K.B.
|0,75
|0,74
|1,35
|Aksa
|7,56
|7,46
|1,34
|MLP Sağlık
|10,90
|10,76
|1,30
|Anel Elektrik
|1,60
|1,58
|1,27
|Gentaş
|1,85
|1,83
|1,09
|Türk Telekom
|3,98
|3,94
|1,02
|Ford Otosan
|51,25
|50,75
|0,99
Kaynak: AA