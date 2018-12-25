Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,27 3,16 3,48
Türk Traktör 34,24 33,44 2,39...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|3,27
|3,16
|3,48
|Türk Traktör
|34,24
|33,44
|2,39
|Anadolu Cam
|2,58
|2,53
|1,98
|Anadolu Efes
|21,10
|20,72
|1,83
|Hektaş
|9,20
|9,08
|1,32
|Net Holding
|2,04
|2,02
|0,99
|İş GMYO
|1,03
|1,02
|0,98
|İş Bankası (C)
|4,42
|4,38
|0,91
|Enka İnşaat
|4,51
|4,47
|0,89
|Aksa
|7,46
|7,40
|0,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,56
|4,53
|0,66
|Şişe Cam
|5,14
|5,11
|0,59
|Soda Sanayii
|7,10
|7,07
|0,42
|Global Yat. Holding
|3,01
|3,00
|0,33
|Polisan Holding
|6,09
|6,07
|0,33
|Turkcell
|12,34
|12,30
|0,33
|Halkbank
|7,13
|7,11
|0,28
|Şok Marketler
|10,98
|10,96
|0,18
|Koza Madencilik
|7,08
|7,07
|0,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,17
|7,16
|0,14
Kaynak: AA