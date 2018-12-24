Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,82
|0,76
|7,89
|Doğuş Otomotiv
|4,43
|4,13
|7,26
|Bera Holding
|2,15
|2,01
|6,97
|ICBC Turkey Bank
|5,22
|5,04
|3,57
|Otokar
|88,40
|85,40
|3,51
|Gübre Fabrik.
|3,18
|3,08
|3,25
|Turkcell
|12,30
|11,94
|3,02
|MLP Sağlık
|11,09
|10,80
|2,69
|Gözde Girişim
|2,74
|2,68
|2,24
|Net Holding
|2,02
|1,98
|2,02
|Gentaş
|1,85
|1,82
|1,65
|Galatasaray Sportif
|1,24
|1,22
|1,64
|Albaraka Türk
|1,28
|1,26
|1,59
|Türk Telekom
|4,02
|3,96
|1,52
|T.S.K.B.
|0,76
|0,75
|1,33
|Fenerbahçe Futbol
|6,98
|6,89
|1,31
|Borusan Mannesmann
|7,89
|7,79
|1,28
|Coca Cola İçecek
|30,76
|30,40
|1,18
|Polisan Holding
|6,07
|6,00
|1,17
|Ülker Bisküvi
|14,94
|14,77
|1,15
Kaynak: AA