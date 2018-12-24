Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,82 0,76 7,89 Doğuş Otomotiv 4,43 4,13 7,26 Bera Holding 2,15 2,01 6,97 ICBC Turkey Bank 5,22 5,04 3,57 Otokar 88,40 85,40 3,51 Gübre Fabrik. 3,18 3,08 3,25 Turkcell 12,30 11,94 3,02 MLP Sağlık 11,09 10,80 2,69 Gözde Girişim 2,74 2,68 2,24 Net Holding 2,02 1,98 2,02 Gentaş 1,85 1,82 1,65 Galatasaray Sportif 1,24 1,22 1,64 Albaraka Türk 1,28 1,26 1,59 Türk Telekom 4,02 3,96 1,52 T.S.K.B. 0,76 0,75 1,33 Fenerbahçe Futbol 6,98 6,89 1,31 Borusan Mannesmann 7,89 7,79 1,28 Coca Cola İçecek 30,76 30,40 1,18 Polisan Holding 6,07 6,00 1,17 Ülker Bisküvi 14,94 14,77 1,15

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)