Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 8,61 7,93 8,58 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 0,60 8,33 Odaş Elektrik 2,05 1,90 7,89 Coca Cola İçecek 30,64 29,00 5,66 Kardemir (D) 2,30 2,19 5,02 Türk Hava Yolları 16,17 15,41 4,93 Anadolu Cam 2,60 2,49 4,42 Otokar 86,20 82,95 3,92 Garanti Bankası 8,32 8,01 3,87 Anel Elektrik 1,62 1,56 3,85 İskenderun Demir Çelik< 5,76 5,55 3,78 Vakıflar Bankası 3,91 3,77 3,71 T. Halk Bankası 6,99 6,76 3,40 Pegasus 23,08 22,34 3,31 İş GMYO 1,04 1,01 2,97 Alarko Holding 2,09 2,03 2,96 Aksa 7,49 7,28 2,88 T.S.K.B. 0,74 0,72 2,78 Aksa Enerji 2,72 2,65 2,64 Türk Telekom 3,91 3,81 2,62

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)