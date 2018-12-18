Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|5,00
|4,30
|16,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,60
|0,54
|11,11
|Bera Holding
|2,07
|1,96
|5,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,47
|1,40
|5,00
|Türk Hava Yolları
|15,41
|14,69
|4,90
|Pegasus
|22,34
|21,42
|4,30
|Türk Telekom
|3,81
|3,66
|4,10
|Tekfen Holding
|22,90
|22,00
|4,09
|Global Yat. Holding
|2,88
|2,77
|3,97
|Akbank
|6,66
|6,41
|3,90
|Garanti Bankası
|8,01
|7,71
|3,89
|Aksa Enerji
|2,65
|2,56
|3,52
|İhlas Holding
|0,31
|0,30
|3,33
|Hürriyet Gzt.
|0,94
|0,91
|3,30
|Polisan Holding
|5,71
|5,54
|3,07
|Kardemir (D)
|2,19
|2,13
|2,82
|Gersan Elektrik
|2,94
|2,86
|2,80
|T. Halk Bankası
|6,76
|6,58
|2,74
|Yataş
|4,17
|4,06
|2,71
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,49
|2,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA