Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,49 0,41 19,51 Polisan Holding 5,26 5,02 4,78 Metro Holding 0,81 0,78 3,85 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 Anadolu Efes 21,48 20,88 2,87 Tekfen Holding 21,56 20,96 2,86 Fenerbahçe Futbol 6,85 6,66 2,85 Tüpraş 123,70 120,70 2,49 Enerjisa Enerji 5,30 5,18 2,32 Doğan Holding 1,10 1,08 1,85 Alarko GMYO 46,12 45,42 1,54 Kordsa Teknik Tekstil 9,81 9,68 1,34 Garanti Bankası 7,76 7,66 1,31 İş Fin.Kir. 5,02 4,99 0,60 Petkim 5,15 5,12 0,59 Koç Holding 14,33 14,25 0,56 TAV Havalimanları 21,92 21,80 0,55 Göltaş Çimento 38,60 38,46 0,36 Şok Marketler 10,97 10,94 0,27 İş Bankası (C) 4,11 4,10 0,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)