Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Traktör 40,10 38,90 3,08
Tekfen Holding 20,40...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|40,10
|38,90
|3,08
|Tekfen Holding
|20,40
|19,80
|3,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,72
|1,67
|2,99
|Good-Year
|3,52
|3,42
|2,92
|Metro Holding
|0,80
|0,78
|2,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,39
|2,56
|Bim Mağazalar
|86,85
|84,75
|2,48
|İhlas Gayrimenkul
|1,35
|1,32
|2,27
|Tat Gıda
|4,08
|4,00
|2,00
|Ülker Bisküvi
|15,68
|15,39
|1,88
|Tofaş Oto. Fab.
|17,40
|17,09
|1,81
|Galatasaray Sportif
|1,21
|1,19
|1,68
|Otokar
|85,15
|83,75
|1,67
|ICBC Turkey Bank
|11,10
|10,95
|1,37
|Arçelik
|15,40
|15,20
|1,32
|Şok Marketler
|11,46
|11,32
|1,24
|Coca Cola İçecek
|30,86
|30,50
|1,18
|Gözde Girişim
|2,87
|2,84
|1,06
|Fenerbahçe Futbol
|6,76
|6,69
|1,05
|Global Yat. Holding
|2,91
|2,88
|1,04