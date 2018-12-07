Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.Madencilik 2,68 2,52 6,35
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Park Elek.Madencilik
|2,68
|2,52
|6,35
|İş Fin.Kir.
|5,10
|4,81
|6,03
|Koza Madencilik
|8,08
|7,64
|5,76
|Anel Elektrik
|1,71
|1,62
|5,56
|Türk Traktör
|37,12
|35,50
|4,56
|T. Halk Bankası
|7,34
|7,04
|4,26
|İpek Doğal Enerji
|6,00
|5,77
|3,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,88
|4,71
|3,61
|Akbank
|6,89
|6,65
|3,61
|Otokar
|85,50
|82,65
|3,45
|Vakıflar Bankası
|3,92
|3,79
|3,43
|Global Yat. Holding
|2,81
|2,72
|3,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,94
|9,65
|3,01
|Koza Altın
|54,50
|52,95
|2,93
|İş GMYO
|1,06
|1,03
|2,91
|Sabancı Holding
|7,57
|7,36
|2,85
|Tüpraş
|128,50
|125,00
|2,80
|Trakya Cam
|3,08
|3,00
|2,67
|Şok Marketler
|11,46
|11,17
|2,60
|Garanti Bankası
|7,97
|7,77
|2,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)