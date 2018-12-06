Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 1,13 7,08
Bera Holding 2,14...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,21
|1,13
|7,08
|Bera Holding
|2,14
|2,01
|6,47
|Hürriyet Gzt.
|1,00
|0,97
|3,09
|Gentaş
|2,08
|2,02
|2,97
|Tekfen Holding
|20,86
|20,32
|2,66
|Metro Holding
|0,79
|0,77
|2,60
|İş GMYO
|1,03
|1,01
|1,98
|İttifak Holding
|4,71
|4,63
|1,73
|Şişe Cam
|5,34
|5,25
|1,71
|GSD Holding
|0,81
|0,80
|1,25
|Afyon Çimento
|4,93
|4,87
|1,23
|Ülker Bisküvi
|16,05
|15,88
|1,07
|ICBC Turkey Bank
|10,57
|10,46
|1,05
|Enerjisa Enerji
|5,15
|5,10
|0,98
|Şekerbank
|1,18
|1,17
|0,85
|Coca Cola İçecek
|32,00
|31,74
|0,82
|Polisan Holding
|6,44
|6,39
|0,78
|Bim Mağazalar
|84,50
|83,90
|0,72
|Alarko GMYO
|48,18
|47,86
|0,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,64
|1,63
|0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)