Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,11 12,61
Şekerbank 1,26...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|1,11
|12,61
|Şekerbank
|1,26
|1,16
|8,62
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,91
|6,59
|Anel Elektrik
|1,91
|1,82
|4,95
|Coca Cola İçecek
|28,80
|27,50
|4,73
|MLP Sağlık
|12,10
|11,59
|4,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,74
|4,55
|4,18
|Tofaş Oto. Fab.
|18,00
|17,31
|3,99
|Petkim
|5,42
|5,22
|3,83
|Arçelik
|15,75
|15,19
|3,69
|Aksa Enerji
|3,07
|2,97
|3,37
|Sabancı Holding
|7,81
|7,57
|3,17
|Halkbank
|7,27
|7,06
|2,97
|Koç Holding
|14,51
|14,10
|2,91
|Ülker Bisküvi
|14,91
|14,50
|2,83
|GSD Holding
|0,73
|0,71
|2,82
|Turkcell
|12,61
|12,29
|2,60
|Gersan Elektrik
|3,32
|3,24
|2,47
|Türk Telekom
|3,82
|3,73
|2,41
|Pegasus
|24,26
|23,70
|2,36