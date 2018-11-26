Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,11 12,61 Şekerbank 1,26 1,16 8,62 Hürriyet Gzt. 0,97 0,91 6,59 Anel Elektrik 1,91 1,82 4,95 Coca Cola İçecek 28,80 27,50 4,73 MLP Sağlık 12,10 11,59 4,40 Tümosan Motor ve Traktör 4,74 4,55 4,18 Tofaş Oto. Fab. 18,00 17,31 3,99 Petkim 5,42 5,22 3,83 Arçelik 15,75 15,19 3,69 Aksa Enerji 3,07 2,97 3,37 Sabancı Holding 7,81 7,57 3,17 Halkbank 7,27 7,06 2,97 Koç Holding 14,51 14,10 2,91 Ülker Bisküvi 14,91 14,50 2,83 GSD Holding 0,73 0,71 2,82 Turkcell 12,61 12,29 2,60 Gersan Elektrik 3,32 3,24 2,47 Türk Telekom 3,82 3,73 2,41 Pegasus 24,26 23,70 2,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)