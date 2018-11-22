Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,32
|12,50
|Şişe Cam
|5,09
|4,89
|4,09
|Türk Traktör
|35,06
|33,88
|3,48
|Şok Marketler
|10,39
|10,05
|3,38
|İttifak Holding
|3,68
|3,58
|2,79
|Alarko Holding
|1,97
|1,92
|2,60
|Tofaş Oto. Fab.
|17,18
|16,75
|2,57
|Aksa
|8,55
|8,34
|2,52
|MLP Sağlık
|11,78
|11,50
|2,43
|Deva Holding
|3,41
|3,33
|2,40
|Global Yat. Holding
|2,56
|2,50
|2,40
|Zorlu Enerji
|1,30
|1,27
|2,36
|Trakya Cam
|3,04
|2,97
|2,36
|Migros Ticaret
|14,62
|14,30
|2,24
|Tüpraş
|123,80
|121,10
|2,23
|Turkcell
|12,05
|11,79
|2,21
|Vestel
|6,18
|6,06
|1,98
|Park Elek.Madencilik
|2,68
|2,63
|1,90
|Gözde Girişim
|2,79
|2,74
|1,82
|Gübre Fabrik.
|2,84
|2,79
|1,79