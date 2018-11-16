Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,86 2,70 5,93 TAV Havalimanları 24,80 23,52 5,44 Bera Holding 1,67 1,60 4,37 İhlas Gayrimenkul 1,30 1,25 4,00 Hürriyet Gzt. 0,89 0,86 3,49 Gersan Elektrik 3,29 3,18 3,46 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 Gentaş 2,19 2,12 3,30 İttifak Holding 4,07 3,94 3,30 Anadolu Efes 20,56 20,02 2,70 Doğan Holding 1,20 1,17 2,56 Akbank 7,36 7,20 2,22 Otokar 79,95 78,30 2,11 Tekfen Holding 22,66 22,24 1,89 Doğuş Otomotiv 4,42 4,35 1,61 Netaş Telekom. 7,01 6,90 1,59 Tat Gıda 3,84 3,78 1,59 Garanti Bankası 7,94 7,82 1,53 Polisan Holding 6,20 6,11 1,47 Migros Ticaret 14,73 14,53 1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)