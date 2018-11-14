Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,91 2,46 18,29 Gözde Girişim 2,84 2,47 14,98 ICBC Turkey Bank 7,70 7,00 10,00 Zorlu Enerji 1,24 1,18 5,08 Türk Hava Yolları 16,20 15,49 4,58 Gübre Fabrik. 2,89 2,77 4,33 Koza Madencilik 6,40 6,14 4,23 T.S.K.B. 0,76 0,73 4,11 Türk Telekom 3,83 3,70 3,51 Sabancı Holding 7,62 7,42 2,70 Petkim 5,08 4,95 2,63 Ereğli Demir Çelik 9,03 8,80 2,61 Türk Traktör 35,00 34,14 2,52 Turkcell 11,70 11,44 2,27 Aksa 8,63 8,44 2,25 Akbank 7,30 7,16 1,96 Doğan Holding 1,15 1,13 1,77 Garanti Bankası 7,96 7,86 1,27 Bera Holding 1,60 1,58 1,27 İş GMYO 0,87 0,86 1,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)