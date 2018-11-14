Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|2,91
|2,46
|18,29
|Gözde Girişim
|2,84
|2,47
|14,98
|ICBC Turkey Bank
|7,70
|7,00
|10,00
|Zorlu Enerji
|1,24
|1,18
|5,08
|Türk Hava Yolları
|16,20
|15,49
|4,58
|Gübre Fabrik.
|2,89
|2,77
|4,33
|Koza Madencilik
|6,40
|6,14
|4,23
|T.S.K.B.
|0,76
|0,73
|4,11
|Türk Telekom
|3,83
|3,70
|3,51
|Sabancı Holding
|7,62
|7,42
|2,70
|Petkim
|5,08
|4,95
|2,63
|Ereğli Demir Çelik
|9,03
|8,80
|2,61
|Türk Traktör
|35,00
|34,14
|2,52
|Turkcell
|11,70
|11,44
|2,27
|Aksa
|8,63
|8,44
|2,25
|Akbank
|7,30
|7,16
|1,96
|Doğan Holding
|1,15
|1,13
|1,77
|Garanti Bankası
|7,96
|7,86
|1,27
|Bera Holding
|1,60
|1,58
|1,27
|İş GMYO
|0,87
|0,86
|1,16