Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Göltaş Çimento 36,48 30,40 20,00 Bim Mağazalar 81,50 77,00 5,84 İhlas Holding 0,30 0,29 3,45 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,29 3,45 Koza Madencilik 5,80 5,61 3,39 Koza Altın 47,80 46,24 3,37 Kartonsan 335,00 325,00 3,08 Karsan Otomotiv 1,29 1,26 2,38 Gersan Elektrik 3,34 3,27 2,14 Soda Sanayii 7,36 7,25 1,52 Tekfen Holding 23,10 22,78 1,40 GSD Holding 0,75 0,74 1,35 Afyon Çimento 4,55 4,49 1,34 Polisan Holding 6,43 6,35 1,26 Emlak Konut GMYO 1,69 1,67 1,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,89 0,88 1,14 Enka İnşaat 4,69 4,66 0,64 Şişe Cam 5,00 4,97 0,60 Eczacıbaşı Yatırım 6,95 6,91 0,58 İpek Doğal Enerji 4,80 4,78 0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)