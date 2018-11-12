Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Göltaş Çimento 36,48 30,40 20,00
Bim Mağazalar 81,50...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Göltaş Çimento
|36,48
|30,40
|20,00
|Bim Mağazalar
|81,50
|77,00
|5,84
|İhlas Holding
|0,30
|0,29
|3,45
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,29
|3,45
|Koza Madencilik
|5,80
|5,61
|3,39
|Koza Altın
|47,80
|46,24
|3,37
|Kartonsan
|335,00
|325,00
|3,08
|Karsan Otomotiv
|1,29
|1,26
|2,38
|Gersan Elektrik
|3,34
|3,27
|2,14
|Soda Sanayii
|7,36
|7,25
|1,52
|Tekfen Holding
|23,10
|22,78
|1,40
|GSD Holding
|0,75
|0,74
|1,35
|Afyon Çimento
|4,55
|4,49
|1,34
|Polisan Holding
|6,43
|6,35
|1,26
|Emlak Konut GMYO
|1,69
|1,67
|1,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,89
|0,88
|1,14
|Enka İnşaat
|4,69
|4,66
|0,64
|Şişe Cam
|5,00
|4,97
|0,60
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,95
|6,91
|0,58
|İpek Doğal Enerji
|4,80
|4,78
|0,42