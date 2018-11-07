Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,29 1,20 7,50
Türk Telekom 3,83 3,57 7,28 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,29
|1,20
|7,50
|Türk Telekom
|3,83
|3,57
|7,28
|Otokar
|80,95
|76,00
|6,51
|Türk Hava Yolları
|15,59
|14,72
|5,91
|Yataş
|4,11
|3,92
|4,85
|İş Fin.Kir.
|2,34
|2,25
|4,00
|Şok Marketler
|10,71
|10,35
|3,48
|Sabancı Holding
|7,77
|7,51
|3,46
|İhlas Holding
|0,31
|0,30
|3,33
|Ege Endüstri
|392,50
|382,30
|2,67
|Doğan Holding
|1,18
|1,15
|2,61
|Gözde Girişim
|2,45
|2,39
|2,51
|ASELSAN
|27,64
|26,98
|2,45
|Pegasus
|23,08
|22,54
|2,40
|Şişe Cam
|5,14
|5,02
|2,39
|Migros Ticaret
|16,11
|15,74
|2,35
|Emlak Konut GMYO
|1,76
|1,72
|2,33
|Vakıflar Bankası
|3,79
|3,71
|2,16
|Anel Elektrik
|1,91
|1,87
|2,14
|Tüpraş
|137,50
|134,70
|2,08