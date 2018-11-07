Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,29 1,20 7,50 Türk Telekom 3,83 3,57 7,28 Otokar 80,95 76,00 6,51 Türk Hava Yolları 15,59 14,72 5,91 Yataş 4,11 3,92 4,85 İş Fin.Kir. 2,34 2,25 4,00 Şok Marketler 10,71 10,35 3,48 Sabancı Holding 7,77 7,51 3,46 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 Ege Endüstri 392,50 382,30 2,67 Doğan Holding 1,18 1,15 2,61 Gözde Girişim 2,45 2,39 2,51 ASELSAN 27,64 26,98 2,45 Pegasus 23,08 22,54 2,40 Şişe Cam 5,14 5,02 2,39 Migros Ticaret 16,11 15,74 2,35 Emlak Konut GMYO 1,76 1,72 2,33 Vakıflar Bankası 3,79 3,71 2,16 Anel Elektrik 1,91 1,87 2,14 Tüpraş 137,50 134,70 2,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)