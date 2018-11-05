Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,58 2,99 19,73 İpek Doğal Enerji 4,98 4,59 8,50 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,25 8,00 Şok Marketler 9,96 9,31 6,98 Fenerbahçe Futbol 7,42 7,01 5,85 ICBC Turkey Bank 6,88 6,50 5,85 Koza Madencilik 5,78 5,48 5,47 Zorlu Enerji 1,18 1,12 5,36 Halkbank 7,33 6,97 5,16 Tüpraş 137,90 132,00 4,47 Garanti Bankası 8,06 7,72 4,40 Akbank 7,40 7,09 4,37 Global Yat. Holding 2,74 2,63 4,18 Gentaş 2,54 2,44 4,10 Türk Telekom 3,59 3,45 4,06 Koç Holding 15,79 15,19 3,95 T.S.K.B. 0,79 0,76 3,95 Hürriyet Gzt. 0,82 0,79 3,80 İş Bankası (C) 4,39 4,24 3,54 Enerjisa Enerji 5,09 4,92 3,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)