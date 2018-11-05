Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 3,58 2,99 19,73
İpek Doğal Enerji 4,98 4,59 8,50...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|3,58
|2,99
|19,73
|İpek Doğal Enerji
|4,98
|4,59
|8,50
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,27
|0,25
|8,00
|Şok Marketler
|9,96
|9,31
|6,98
|Fenerbahçe Futbol
|7,42
|7,01
|5,85
|ICBC Turkey Bank
|6,88
|6,50
|5,85
|Koza Madencilik
|5,78
|5,48
|5,47
|Zorlu Enerji
|1,18
|1,12
|5,36
|Halkbank
|7,33
|6,97
|5,16
|Tüpraş
|137,90
|132,00
|4,47
|Garanti Bankası
|8,06
|7,72
|4,40
|Akbank
|7,40
|7,09
|4,37
|Global Yat. Holding
|2,74
|2,63
|4,18
|Gentaş
|2,54
|2,44
|4,10
|Türk Telekom
|3,59
|3,45
|4,06
|Koç Holding
|15,79
|15,19
|3,95
|T.S.K.B.
|0,79
|0,76
|3,95
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|0,79
|3,80
|İş Bankası (C)
|4,39
|4,24
|3,54
|Enerjisa Enerji
|5,09
|4,92
|3,46