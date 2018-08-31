Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Global Yat.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yat. Holding
|3,33
|3,03
|9,90
|Ford Otosan
|66,95
|61,30
|9,22
|Soda Sanayii
|8,10
|7,64
|6,02
|TAV Havalimanları
|32,96
|31,10
|5,98
|Ege Endüstri
|390,70
|369,00
|5,88
|Kartonsan
|369,10
|350,00
|5,46
|Şişe Cam
|6,16
|5,85
|5,30
|Çemtaş
|6,41
|6,12
|4,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,23
|0,22
|4,55
|Çemaş Döküm
|2,63
|2,52
|4,37
|Eczacıbaşı İlaç
|3,70
|3,57
|3,64
|Anel Elektrik
|2,38
|2,30
|3,48
|Göltaş Çimento
|45,62
|44,28
|3,03
|Fenerbahçe Futbol
|23,48
|22,80
|2,98
|Ereğli Demir Çelik
|11,84
|11,53
|2,69
|Trakya Cam
|4,32
|4,22
|2,37
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|1,80
|2,22
|Good-Year
|3,92
|3,84
|2,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,70
|8,53
|1,99
|Bim Mağazalar
|73,00
|71,65
|1,88