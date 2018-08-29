Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 14,99 13,93 7,61
TAV Havalimanları 31,10...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|14,99
|13,93
|7,61
|TAV Havalimanları
|31,10
|29,18
|6,58
|Ege Endüstri
|369,00
|348,10
|6,00
|Kartonsan
|350,00
|332,00
|5,42
|Göltaş Çimento
|44,28
|42,30
|4,68
|Ford Otosan
|61,30
|58,60
|4,61
|Soda Sanayii
|7,64
|7,31
|4,51
|Doğuş Otomotiv
|5,70
|5,46
|4,40
|Çemaş Döküm
|2,52
|2,42
|4,13
|Şişe Cam
|5,85
|5,66
|3,36
|Odaş Elektrik
|3,93
|3,82
|2,88
|Hürriyet Gzt.
|1,12
|1,09
|2,75
|Alarko GMYO
|50,00
|48,78
|2,50
|Afyon Çimento
|5,40
|5,28
|2,27
|Bim Mağazalar
|71,65
|70,30
|1,92
|Tofaş Oto. Fab.
|22,52
|22,10
|1,90
|Çemtaş
|6,12
|6,01
|1,83
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,23
|1,21
|1,65
|Petkim
|5,70
|5,61
|1,60
|Albaraka Türk
|1,29
|1,27
|1,57