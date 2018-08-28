Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,27 1,17 8,55
Kardemir (D) 4,33 4,00 8,25...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|1,17
|8,55
|Kardemir (D)
|4,33
|4,00
|8,25
|Bera Holding
|1,77
|1,65
|7,27
|TAV Havalimanları
|29,18
|27,34
|6,73
|İş Fin.Kir.
|2,35
|2,21
|6,33
|Mavi Giyim
|26,54
|24,96
|6,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,78
|8,26
|6,30
|Otokar
|70,80
|67,00
|5,67
|İhlas Holding
|0,38
|0,36
|5,56
|Ford Otosan
|58,60
|55,60
|5,40
|Anel Elektrik
|2,36
|2,24
|5,36
|Bim Mağazalar
|70,30
|66,85
|5,16
|ICBC Turkey Bank
|4,92
|4,68
|5,13
|Şekerbank
|1,07
|1,02
|4,90
|ASELSAN
|26,66
|25,44
|4,80
|Netaş Telekom.
|8,25
|7,89
|4,56
|Sinpaş GMYO
|0,46
|0,44
|4,55
|Turcas Petrol
|1,66
|1,59
|4,40
|Çemtaş
|6,01
|5,76
|4,32
|Tekfen Holding
|20,98
|20,14
|4,17