Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ereğli Demir Çelik 11,33 10,43 8,63
Soda Sanayii 7,10...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik
|11,33
|10,43
|8,63
|Soda Sanayii
|7,10
|6,64
|6,93
|Turkcell
|10,97
|10,26
|6,92
|Tekfen Holding
|19,42
|18,43
|5,37
|Tofaş Oto. Fab.
|21,30
|20,34
|4,72
|Sabancı Holding
|7,19
|6,90
|4,20
|Tüpraş
|120,90
|116,50
|3,78
|Koç Holding
|14,85
|14,33
|3,63
|Akbank
|5,82
|5,62
|3,56
|TAV Havalimanları
|25,44
|24,82
|2,50
|Şişe Cam
|5,15
|5,03
|2,39
|Kartonsan
|307,00
|300,50
|2,16
|Arçelik
|12,81
|12,55
|2,07
|Ford Otosan
|54,80
|53,70
|2,05
|Vakıflar Bankası
|3,39
|3,33
|1,80
|Afyon Çimento
|4,98
|4,90
|1,63
|Ak Enerji
|0,64
|0,63
|1,59
|Garanti Bankası
|5,84
|5,75
|1,57
|Trakya Cam
|4,26
|4,20
|1,43
|Galatasaray Sportif
|1,50
|1,48
|1,35