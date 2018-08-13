Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,35 4,75 12,63 Soda Sanayii 7,60 6,80 11,76 Tüpraş 122,00 110,80 10,11 Global Yat. Holding 3,28 3,03 8,25 Şişe Cam 5,61 5,20 7,88 Petkim 6,19 5,80 6,72 Çemaş Döküm 2,50 2,36 5,93 Tekfen Holding 21,38 20,20 5,84 Özderici GMYO 7,40 7,00 5,71 Kordsa Teknik Tekstil 8,96 8,50 5,41 Anadolu Efes 23,56 22,38 5,27 Enka İnşaat 5,25 5,01 4,79 Trakya Cam 4,37 4,18 4,55 Doğan Holding 1,19 1,14 4,39 Aksa Enerji 4,30 4,12 4,37 Koç Holding 14,26 13,69 4,16 Arçelik 12,50 12,04 3,82 Alarko GMYO 48,00 46,30 3,67 Anadolu Cam 3,46 3,35 3,28 Hürriyet Gzt. 1,34 1,30 3,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)