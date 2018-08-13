Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,35
|4,75
|12,63
|Soda Sanayii
|7,60
|6,80
|11,76
|Tüpraş
|122,00
|110,80
|10,11
|Global Yat. Holding
|3,28
|3,03
|8,25
|Şişe Cam
|5,61
|5,20
|7,88
|Petkim
|6,19
|5,80
|6,72
|Çemaş Döküm
|2,50
|2,36
|5,93
|Tekfen Holding
|21,38
|20,20
|5,84
|Özderici GMYO
|7,40
|7,00
|5,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,96
|8,50
|5,41
|Anadolu Efes
|23,56
|22,38
|5,27
|Enka İnşaat
|5,25
|5,01
|4,79
|Trakya Cam
|4,37
|4,18
|4,55
|Doğan Holding
|1,19
|1,14
|4,39
|Aksa Enerji
|4,30
|4,12
|4,37
|Koç Holding
|14,26
|13,69
|4,16
|Arçelik
|12,50
|12,04
|3,82
|Alarko GMYO
|48,00
|46,30
|3,67
|Anadolu Cam
|3,46
|3,35
|3,28
|Hürriyet Gzt.
|1,34
|1,30
|3,08