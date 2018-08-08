Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,10 0,94 17,02
Tekfen Holding 19,65 18,46...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,10
|0,94
|17,02
|Tekfen Holding
|19,65
|18,46
|6,45
|Hürriyet Gzt.
|1,43
|1,35
|5,93
|Kardemir (D)
|4,79
|4,53
|5,74
|Good-Year
|3,57
|3,41
|4,69
|Çemtaş
|6,33
|6,05
|4,63
|Şişe Cam
|5,15
|4,93
|4,46
|Alarko GMYO
|46,34
|44,42
|4,32
|Migros Ticaret
|19,17
|18,48
|3,73
|Net Holding
|1,96
|1,89
|3,70
|Gersan Elektrik
|4,57
|4,41
|3,63
|İskenderun Demir Çelik<
|8,74
|8,44
|3,55
|Türk Traktör
|49,50
|47,90
|3,34
|Coca Cola İçecek
|30,48
|29,64
|2,83
|Soda Sanayii
|6,63
|6,45
|2,79
|Koza Altın
|46,54
|45,28
|2,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,50
|1,46
|2,74
|Aksa Enerji
|4,13
|4,02
|2,74
|Halkbank
|7,14
|6,95
|2,73
|Eczacıbaşı İlaç
|3,64
|3,55
|2,54