Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 7,79 6,98 11,60
Fenerbahçe Futbol...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|7,79
|6,98
|11,60
|Fenerbahçe Futbol
|42,40
|39,50
|7,34
|Sasa Polyester
|10,84
|10,16
|6,69
|Koza Madencilik
|8,84
|8,49
|4,12
|Global Yat. Holding
|3,80
|3,65
|4,11
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|0,25
|4,00
|ICBC Turkey Bank
|5,24
|5,08
|3,15
|Pegasus
|26,86
|26,04
|3,15
|Koza Altın
|49,38
|47,90
|3,09
|Coca Cola İçecek
|36,18
|35,28
|2,55
|Anadolu Cam
|2,70
|2,64
|2,27
|Anadolu Efes
|24,28
|23,76
|2,19
|Doğan Holding
|0,99
|0,97
|2,06
|Migros Ticaret
|19,90
|19,51
|2,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,67
|3,60
|1,94
|Ayen Enerji
|3,55
|3,49
|1,72
|Ak Enerji
|0,72
|0,71
|1,41
|T.S.K.B.
|1,06
|1,05
|1,37
|Çemtaş
|5,28
|5,22
|1,15
|Türk Traktör
|57,85
|57,20
|1,14