Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 6,98 6,70 4,18
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|6,98
|6,70
|4,18
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,24
|5,04
|3,97
|Doğan Holding
|0,97
|0,94
|3,19
|Anadolu Cam
|2,64
|2,56
|3,13
|Ford Otosan
|66,00
|64,00
|3,13
|Tekfen Holding
|15,57
|15,14
|2,84
|Şişe Cam
|4,08
|3,98
|2,51
|TAV Havalimanları
|22,28
|21,94
|1,55
|ICBC Turkey Bank
|5,08
|5,01
|1,40
|Borusan Mannesmann
|9,24
|9,14
|1,09
|Aksa
|11,64
|11,54
|0,87
|Anel Elektrik
|2,38
|2,36
|0,85
|Soda Sanayii
|5,35
|5,31
|0,75
|Eczacıbaşı İlaç
|3,45
|3,43
|0,58
|Ereğli Demir Çelik
|11,29
|11,23
|0,53
|Kartonsan
|252,80
|251,50
|0,52
|Koza Madencilik
|8,49
|8,45
|0,47
|Vestel
|8,90
|8,86
|0,45
|Kardemir (D)
|4,78
|4,76
|0,42
|Koza Altın
|47,90
|47,78
|0,25