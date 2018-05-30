Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,79 2,41 15,77 Ayen Enerji 3,93 3,46 13,58 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,99 3,58 11,45 Kipa Ticaret 2,14 1,96 9,18 Sasa Polyester 10,45 9,75 7,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,79 1,69 5,92 Karsan Otomotiv 1,73 1,66 4,22 Tofaş Oto. Fab. 25,76 24,76 4,04 Soda Sanayii 5,35 5,16 3,68 Albaraka Türk 1,43 1,40 2,14 Aksa Enerji 3,99 3,91 2,05 Yataş 25,34 24,86 1,93 Garanti Bankası 9,48 9,33 1,61 Vestel 9,28 9,14 1,53 Banvit 13,06 12,88 1,40 Göltaş Çimento 48,48 47,82 1,38 Gözde Girişim 3,13 3,09 1,29 Pegasus 27,54 27,24 1,10 Ege Endüstri 314,30 310,90 1,09 Turcas Petrol 1,87 1,85 1,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)