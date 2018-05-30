Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,79 2,41 15,77
Ayen Enerji 3,93 3,46 13,58 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|2,79
|2,41
|15,77
|Ayen Enerji
|3,93
|3,46
|13,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,99
|3,58
|11,45
|Kipa Ticaret
|2,14
|1,96
|9,18
|Sasa Polyester
|10,45
|9,75
|7,18
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,79
|1,69
|5,92
|Karsan Otomotiv
|1,73
|1,66
|4,22
|Tofaş Oto. Fab.
|25,76
|24,76
|4,04
|Soda Sanayii
|5,35
|5,16
|3,68
|Albaraka Türk
|1,43
|1,40
|2,14
|Aksa Enerji
|3,99
|3,91
|2,05
|Yataş
|25,34
|24,86
|1,93
|Garanti Bankası
|9,48
|9,33
|1,61
|Vestel
|9,28
|9,14
|1,53
|Banvit
|13,06
|12,88
|1,40
|Göltaş Çimento
|48,48
|47,82
|1,38
|Gözde Girişim
|3,13
|3,09
|1,29
|Pegasus
|27,54
|27,24
|1,10
|Ege Endüstri
|314,30
|310,90
|1,09
|Turcas Petrol
|1,87
|1,85
|1,08