Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,41 2,01 19,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|2,41
|2,01
|19,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,58
|3,33
|7,51
|Karsan Otomotiv
|1,66
|1,59
|4,40
|Ereğli Demir Çelik
|11,88
|11,53
|3,04
|İpek Doğal Enerji
|6,61
|6,42
|2,96
|MLP Sağlık
|16,14
|15,78
|2,28
|Emlak Konut GMYO
|2,39
|2,34
|2,14
|Vestel
|9,14
|8,97
|1,90
|Mavi Giyim
|47,78
|47,08
|1,49
|Global Yat. Holding
|3,82
|3,77
|1,33
|Koza Madencilik
|8,54
|8,43
|1,30
|Deva Holding
|4,00
|3,95
|1,27
|Ford Otosan
|66,60
|65,80
|1,22
|Kipa Ticaret
|1,96
|1,94
|1,03
|Brisa
|6,35
|6,29
|0,95
|Tüpraş
|108,00
|107,00
|0,93
|Enerjisa Enerji
|6,65
|6,61
|0,61
|Çemtaş
|5,42
|5,39
|0,56
|Doğuş Otomotiv
|7,32
|7,29
|0,41
|Pegasus
|27,24
|27,16
|0,29