Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 45,14 38,16 18,29
Odaş Elektrik 4,85...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|45,14
|38,16
|18,29
|Odaş Elektrik
|4,85
|4,16
|16,59
|Çemaş Döküm
|2,01
|1,74
|15,52
|Netaş Telekom.
|10,00
|8,87
|12,74
|İpek Doğal Enerji
|6,42
|5,70
|12,63
|Banvit
|13,10
|12,25
|6,94
|Migros Ticaret
|20,32
|19,02
|6,83
|Koç Holding
|15,06
|14,11
|6,73
|Ayen Enerji
|3,54
|3,33
|6,31
|Türk Hava Yolları
|17,55
|16,58
|5,85
|Pegasus
|27,16
|25,68
|5,76
|İhlas Holding
|0,37
|0,35
|5,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,69
|1,60
|5,62
|Tat Gıda
|4,16
|3,94
|5,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|1,09
|5,50
|Ford Otosan
|65,80
|62,50
|5,28
|Albaraka Türk
|1,42
|1,35
|5,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,33
|3,17
|5,05
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,26
|5,01
|4,99
|T.S.K.B.
|1,27
|1,21
|4,96