Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 45,14 38,16 18,29 Odaş Elektrik 4,85 4,16 16,59 Çemaş Döküm 2,01 1,74 15,52 Netaş Telekom. 10,00 8,87 12,74 İpek Doğal Enerji 6,42 5,70 12,63 Banvit 13,10 12,25 6,94 Migros Ticaret 20,32 19,02 6,83 Koç Holding 15,06 14,11 6,73 Ayen Enerji 3,54 3,33 6,31 Türk Hava Yolları 17,55 16,58 5,85 Pegasus 27,16 25,68 5,76 İhlas Holding 0,37 0,35 5,71 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 1,60 5,62 Tat Gıda 4,16 3,94 5,58 İhlas Gayrimenkul 1,15 1,09 5,50 Ford Otosan 65,80 62,50 5,28 Albaraka Türk 1,42 1,35 5,19 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,33 3,17 5,05 Tümosan Motor ve Traktör 5,26 5,01 4,99 T.S.K.B. 1,27 1,21 4,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)