Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 25,68 23,86 7,63
İpek Doğal Enerji 5,70 5,37 6,15 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|25,68
|23,86
|7,63
|İpek Doğal Enerji
|5,70
|5,37
|6,15
|Türk Hava Yolları
|16,58
|15,66
|5,87
|Trakya Cam
|4,22
|3,99
|5,76
|Ereğli Demir Çelik
|11,94
|11,31
|5,57
|Çemaş Döküm
|1,74
|1,65
|5,45
|Park Elek.Madencilik
|2,89
|2,75
|5,09
|Odaş Elektrik
|4,16
|3,96
|5,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,17
|3,97
|5,04
|Anel Elektrik
|2,54
|2,42
|4,96
|Sasa Polyester
|9,50
|9,07
|4,74
|Ayen Enerji
|3,33
|3,19
|4,39
|Anadolu Cam
|2,79
|2,68
|4,10
|Otokar
|77,00
|74,10
|3,91
|Tüpraş
|102,80
|99,00
|3,84
|Zorlu Enerji
|1,47
|1,42
|3,52
|Petkim
|4,73
|4,57
|3,50
|Koza Altın
|49,30
|47,64
|3,48
|Fenerbahçe Futbol
|38,16
|36,88
|3,47
|Gözde Girişim
|3,02
|2,92
|3,42