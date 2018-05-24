Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 7,95 7,26 9,50 Fenerbahçe Futbol 36,88 34,50 6,90 Türk Traktör 57,15 54,75 4,38 İpek Doğal Enerji 5,37 5,16 4,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Anadolu Efes 25,40 24,46 3,84 Türk Telekom 6,34 6,12 3,59 Ford Otosan 63,15 61,10 3,36 Tofaş Oto. Fab. 24,00 23,32 2,92 Şok Marketler 10,28 9,99 2,90 Metro Holding 1,07 1,04 2,88 Koza Altın 47,64 46,46 2,54 Coca Cola İçecek 37,00 36,24 2,10 Koç Holding 13,77 13,49 2,08 Turkcell 12,98 12,74 1,88 Anadolu Cam 2,68 2,64 1,52 Bim Mağazalar 70,65 69,90 1,07 Migros Ticaret 18,90 18,73 0,91 Akbank 8,53 8,48 0,59 MLP Sağlık 16,30 16,23 0,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)