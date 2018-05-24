Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 7,95 7,26 9,50
Fenerbahçe Futbol 36,88...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|7,95
|7,26
|9,50
|Fenerbahçe Futbol
|36,88
|34,50
|6,90
|Türk Traktör
|57,15
|54,75
|4,38
|İpek Doğal Enerji
|5,37
|5,16
|4,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|0,25
|4,00
|Anadolu Efes
|25,40
|24,46
|3,84
|Türk Telekom
|6,34
|6,12
|3,59
|Ford Otosan
|63,15
|61,10
|3,36
|Tofaş Oto. Fab.
|24,00
|23,32
|2,92
|Şok Marketler
|10,28
|9,99
|2,90
|Metro Holding
|1,07
|1,04
|2,88
|Koza Altın
|47,64
|46,46
|2,54
|Coca Cola İçecek
|37,00
|36,24
|2,10
|Koç Holding
|13,77
|13,49
|2,08
|Turkcell
|12,98
|12,74
|1,88
|Anadolu Cam
|2,68
|2,64
|1,52
|Bim Mağazalar
|70,65
|69,90
|1,07
|Migros Ticaret
|18,90
|18,73
|0,91
|Akbank
|8,53
|8,48
|0,59
|MLP Sağlık
|16,30
|16,23
|0,43