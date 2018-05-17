Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,26
|15,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,01
|5,67
|6,00
|Koza Altın
|45,16
|42,96
|5,12
|Doğan Holding
|0,96
|0,92
|4,35
|TAV Havalimanları
|21,84
|20,94
|4,30
|Bera Holding
|2,26
|2,18
|3,67
|Kardemir (D)
|5,16
|4,98
|3,61
|Mavi Giyim
|45,80
|44,30
|3,39
|İhlas Holding
|0,35
|0,34
|2,94
|Ford Otosan
|59,00
|57,40
|2,79
|Aselsan
|24,36
|23,70
|2,78
|Çemtaş
|5,30
|5,16
|2,71
|Fenerbahçe Futbol
|35,08
|34,38
|2,04
|Koza Madencilik
|6,78
|6,65
|1,95
|Çemaş Döküm
|1,68
|1,65
|1,82
|Koç Holding
|13,29
|13,06
|1,76
|Pegasus
|27,54
|27,08
|1,70
|Gözde Girişim
|3,60
|3,54
|1,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,90
|1,87
|1,60
|Bim Mağazalar
|71,60
|70,50
|1,56