Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,26 15,38 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,01 5,67 6,00 Koza Altın 45,16 42,96 5,12 Doğan Holding 0,96 0,92 4,35 TAV Havalimanları 21,84 20,94 4,30 Bera Holding 2,26 2,18 3,67 Kardemir (D) 5,16 4,98 3,61 Mavi Giyim 45,80 44,30 3,39 İhlas Holding 0,35 0,34 2,94 Ford Otosan 59,00 57,40 2,79 Aselsan 24,36 23,70 2,78 Çemtaş 5,30 5,16 2,71 Fenerbahçe Futbol 35,08 34,38 2,04 Koza Madencilik 6,78 6,65 1,95 Çemaş Döküm 1,68 1,65 1,82 Koç Holding 13,29 13,06 1,76 Pegasus 27,54 27,08 1,70 Gözde Girişim 3,60 3,54 1,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,90 1,87 1,60 Bim Mağazalar 71,60 70,50 1,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)