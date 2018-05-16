Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 44,30 42,00 5,48
Petkim 5,15 4,90 5,10 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|44,30
|42,00
|5,48
|Petkim
|5,15
|4,90
|5,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,99
|6,66
|4,95
|Bim Mağazalar
|70,50
|67,80
|3,98
|İş Bankası (C)
|6,18
|5,96
|3,69
|Galatasaray Sportif
|2,28
|2,20
|3,64
|Ereğli Demir Çelik
|11,66
|11,28
|3,37
|Halkbank
|7,86
|7,62
|3,15
|Gübre Fabrik.
|3,39
|3,30
|2,73
|Doğuş Otomotiv
|8,07
|7,86
|2,67
|Çemaş Döküm
|1,65
|1,61
|2,48
|Tüpraş
|102,40
|100,50
|1,89
|Ford Otosan
|57,40
|56,40
|1,77
|Tofaş Oto. Fab.
|24,02
|23,64
|1,61
|Brisa
|6,17
|6,08
|1,48
|Soda Sanayii
|5,28
|5,21
|1,34
|Deva Holding
|3,91
|3,86
|1,30
|Zorlu Enerji
|1,57
|1,55
|1,29
|ASELSAN
|23,70
|23,44
|1,11
|Akbank
|8,44
|8,35
|1,08