Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 44,30 42,00 5,48 Petkim 5,15 4,90 5,10 Kordsa Teknik Tekstil 6,99 6,66 4,95 Bim Mağazalar 70,50 67,80 3,98 İş Bankası (C) 6,18 5,96 3,69 Galatasaray Sportif 2,28 2,20 3,64 Ereğli Demir Çelik 11,66 11,28 3,37 Halkbank 7,86 7,62 3,15 Gübre Fabrik. 3,39 3,30 2,73 Doğuş Otomotiv 8,07 7,86 2,67 Çemaş Döküm 1,65 1,61 2,48 Tüpraş 102,40 100,50 1,89 Ford Otosan 57,40 56,40 1,77 Tofaş Oto. Fab. 24,02 23,64 1,61 Brisa 6,17 6,08 1,48 Soda Sanayii 5,28 5,21 1,34 Deva Holding 3,91 3,86 1,30 Zorlu Enerji 1,57 1,55 1,29 ASELSAN 23,70 23,44 1,11 Akbank 8,44 8,35 1,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)