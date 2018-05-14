Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,16
|6,22
|15,11
|Sasa Polyester
|14,05
|12,68
|10,80
|Koza Madencilik
|6,28
|5,80
|8,28
|ICBC Turkey Bank
|6,45
|5,99
|7,68
|Metro Holding
|0,99
|0,92
|7,61
|Kardemir (D)
|4,93
|4,66
|5,79
|Çemaş Döküm
|1,62
|1,54
|5,19
|Halkbank
|7,94
|7,56
|5,03
|Bera Holding
|2,15
|2,05
|4,88
|İpek Doğal Enerji
|4,59
|4,41
|4,08
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,27
|0,26
|3,85
|Eczacıbaşı İlaç
|3,99
|3,85
|3,64
|İş Bankası (C)
|6,11
|5,90
|3,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,89
|6,66
|3,45
|Ereğli Demir Çelik
|11,09
|10,72
|3,45
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|2,45
|3,27
|Çemtaş
|5,16
|5,00
|3,20
|Türk Hava Yolları
|16,80
|16,30
|3,07
|Mavi Giyim
|43,80
|42,58
|2,87
|Koç Holding
|13,88
|13,52
|2,66