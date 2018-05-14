Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,16 6,22 15,11 Sasa Polyester 14,05 12,68 10,80 Koza Madencilik 6,28 5,80 8,28 ICBC Turkey Bank 6,45 5,99 7,68 Metro Holding 0,99 0,92 7,61 Kardemir (D) 4,93 4,66 5,79 Çemaş Döküm 1,62 1,54 5,19 Halkbank 7,94 7,56 5,03 Bera Holding 2,15 2,05 4,88 İpek Doğal Enerji 4,59 4,41 4,08 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,26 3,85 Eczacıbaşı İlaç 3,99 3,85 3,64 İş Bankası (C) 6,11 5,90 3,56 Kordsa Teknik Tekstil 6,89 6,66 3,45 Ereğli Demir Çelik 11,09 10,72 3,45 Emlak Konut GMYO 2,53 2,45 3,27 Çemtaş 5,16 5,00 3,20 Türk Hava Yolları 16,80 16,30 3,07 Mavi Giyim 43,80 42,58 2,87 Koç Holding 13,88 13,52 2,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)