Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,22 5,60 11,07 Galatasaray Sportif 2,44 2,30 6,09 Tüpraş 105,00 99,45 5,58 Sasa Polyester 12,68 12,05 5,23 Yataş 27,50 26,16 5,12 Metro Holding 0,92 0,88 4,55 Global Yat. Holding 3,88 3,72 4,30 Anadolu Efes 25,70 24,66 4,22 Sinpaş GMYO 0,66 0,64 3,13 Aksa Enerji 4,03 3,94 2,28 TAV Havalimanları 22,58 22,12 2,08 Kardemir (D) 4,66 4,58 1,75 Ereğli Demir Çelik 10,72 10,57 1,42 Halk GMYO 0,84 0,83 1,20 Soda Sanayii 5,22 5,16 1,16 Bim Mağazalar 69,35 68,70 0,95 Göltaş Çimento 49,78 49,44 0,69 Ülker Bisküvi 20,64 20,50 0,68 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,46 3,44 0,58 MLP Sağlık 17,06 16,97 0,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)