Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,22
|5,60
|11,07
|Galatasaray Sportif
|2,44
|2,30
|6,09
|Tüpraş
|105,00
|99,45
|5,58
|Sasa Polyester
|12,68
|12,05
|5,23
|Yataş
|27,50
|26,16
|5,12
|Metro Holding
|0,92
|0,88
|4,55
|Global Yat. Holding
|3,88
|3,72
|4,30
|Anadolu Efes
|25,70
|24,66
|4,22
|Sinpaş GMYO
|0,66
|0,64
|3,13
|Aksa Enerji
|4,03
|3,94
|2,28
|TAV Havalimanları
|22,58
|22,12
|2,08
|Kardemir (D)
|4,66
|4,58
|1,75
|Ereğli Demir Çelik
|10,72
|10,57
|1,42
|Halk GMYO
|0,84
|0,83
|1,20
|Soda Sanayii
|5,22
|5,16
|1,16
|Bim Mağazalar
|69,35
|68,70
|0,95
|Göltaş Çimento
|49,78
|49,44
|0,69
|Ülker Bisküvi
|20,64
|20,50
|0,68
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,46
|3,44
|0,58
|MLP Sağlık
|17,06
|16,97
|0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)