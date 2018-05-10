Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 4,58 4,27 7,26 Zorlu Enerji 1,66 1,55 7,10 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,29 2,15 6,51 Albaraka Türk 1,52 1,43 6,29 İhlas Holding 0,37 0,35 5,71 Sasa Polyester 12,05 11,49 4,87 Yataş 26,16 24,96 4,81 Metro Holding 0,89 0,85 4,71 Akbank 8,74 8,35 4,67 TAV Havalimanları 22,12 21,16 4,54 Garanti Bankası 9,48 9,11 4,06 Tofaş Oto. Fab. 24,26 23,40 3,68 Fenerbahçe Futbol 35,70 34,44 3,66 Tüpraş 99,45 96,05 3,54 GSD Holding 0,88 0,85 3,53 Yapı ve Kredi Bank. 4,15 4,01 3,49 Banvit 14,85 14,36 3,41 Aksa Enerji 3,94 3,82 3,14 Doğuş Otomotiv 7,70 7,49 2,80 Koç Holding 13,72 13,35 2,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)