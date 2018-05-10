Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 4,58 4,27 7,26
Zorlu Enerji 1,66 1,55 7,10 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|4,58
|4,27
|7,26
|Zorlu Enerji
|1,66
|1,55
|7,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,29
|2,15
|6,51
|Albaraka Türk
|1,52
|1,43
|6,29
|İhlas Holding
|0,37
|0,35
|5,71
|Sasa Polyester
|12,05
|11,49
|4,87
|Yataş
|26,16
|24,96
|4,81
|Metro Holding
|0,89
|0,85
|4,71
|Akbank
|8,74
|8,35
|4,67
|TAV Havalimanları
|22,12
|21,16
|4,54
|Garanti Bankası
|9,48
|9,11
|4,06
|Tofaş Oto. Fab.
|24,26
|23,40
|3,68
|Fenerbahçe Futbol
|35,70
|34,44
|3,66
|Tüpraş
|99,45
|96,05
|3,54
|GSD Holding
|0,88
|0,85
|3,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,15
|4,01
|3,49
|Banvit
|14,85
|14,36
|3,41
|Aksa Enerji
|3,94
|3,82
|3,14
|Doğuş Otomotiv
|7,70
|7,49
|2,80
|Koç Holding
|13,72
|13,35
|2,77