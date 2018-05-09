Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 6,06 5,54 9,39 Aksa 11,96 11,12 7,55 Koza Madencilik 5,82 5,51 5,63 Pegasus 27,30 26,12 4,52 Yataş 24,96 23,94 4,26 Turkcell 13,13 12,60 4,21 Kardemir (D) 4,27 4,10 4,15 İş Bankası (C) 5,98 5,75 4,00 Koza Altın 42,30 40,68 3,98 Vakıflar Bankası 5,76 5,54 3,97 Yapı ve Kredi Bank. 4,01 3,86 3,89 Kartonsan 260,80 251,20 3,82 Türk Hava Yolları 16,50 16,02 3,00 Vestel 8,97 8,73 2,75 Arçelik 17,04 16,60 2,65 Garanti Bankası 9,11 8,90 2,36 Sasa Polyester 11,49 11,23 2,32 Koç Holding 13,35 13,05 2,30 Akbank 8,35 8,17 2,20 Albaraka Türk 1,43 1,40 2,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)