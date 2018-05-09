Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 6,06 5,54 9,39
Aksa 11,96 11,12 7,55 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|6,06
|5,54
|9,39
|Aksa
|11,96
|11,12
|7,55
|Koza Madencilik
|5,82
|5,51
|5,63
|Pegasus
|27,30
|26,12
|4,52
|Yataş
|24,96
|23,94
|4,26
|Turkcell
|13,13
|12,60
|4,21
|Kardemir (D)
|4,27
|4,10
|4,15
|İş Bankası (C)
|5,98
|5,75
|4,00
|Koza Altın
|42,30
|40,68
|3,98
|Vakıflar Bankası
|5,76
|5,54
|3,97
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,01
|3,86
|3,89
|Kartonsan
|260,80
|251,20
|3,82
|Türk Hava Yolları
|16,50
|16,02
|3,00
|Vestel
|8,97
|8,73
|2,75
|Arçelik
|17,04
|16,60
|2,65
|Garanti Bankası
|9,11
|8,90
|2,36
|Sasa Polyester
|11,49
|11,23
|2,32
|Koç Holding
|13,35
|13,05
|2,30
|Akbank
|8,35
|8,17
|2,20
|Albaraka Türk
|1,43
|1,40
|2,14