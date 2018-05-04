Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,42 2,28 6,14 Çemaş Döküm 1,64 1,56 5,13 Alarko Holding 6,03 5,75 4,87 Fenerbahçe Futbol 35,00 33,82 3,49 Soda Sanayii 5,10 4,94 3,24 Koç Holding 13,79 13,36 3,22 Şişe Cam 4,53 4,39 3,19 Yapı ve Kredi Bank. 4,13 4,01 2,99 Gözde Girişim 4,26 4,14 2,90 Kordsa Teknik Tekstil 6,96 6,78 2,65 Enka İnşaat 4,89 4,77 2,52 Akbank 8,33 8,15 2,21 Sabancı Holding 9,92 9,71 2,16 Garanti Bankası 9,10 8,92 2,02 Anel Elektrik 2,76 2,71 1,85 Bera Holding 2,38 2,34 1,71 Aksa 12,51 12,30 1,71 Türk Traktör 57,85 56,95 1,58 Deva Holding 3,92 3,86 1,55 Kipa Ticaret 2,10 2,07 1,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)