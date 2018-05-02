Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 6,11 5,75 6,26 Ereğli Demir Çelik 10,75 10,16 5,81 Tekfen Holding 16,07 15,38 4,49 Kardemir (D) 4,24 4,07 4,18 Emlak Konut GMYO 2,53 2,43 4,12 Ford Otosan 58,35 56,15 3,92 TAV Havalimanları 22,60 21,78 3,76 ICBC Turkey Bank 6,18 5,99 3,17 Enerjisa Enerji 6,94 6,73 3,12 İpek Doğal Enerji 4,98 4,84 2,89 Koza Altın 46,62 45,32 2,87 Soda Sanayii 4,95 4,83 2,48 Anadolu Cam 3,19 3,12 2,24 Türk Hava Yolları 17,08 16,71 2,21 Flap Kongre Toplantı Hiz. 16,35 16,02 2,06 Tofaş Oto. Fab. 25,52 25,02 2,00 Alarko GMYO 44,84 44,02 1,86 Sabancı Holding 9,77 9,62 1,56 Turcas Petrol 2,16 2,13 1,41 Arçelik 18,32 18,08 1,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)