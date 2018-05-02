Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 6,11 5,75 6,26
Ereğli Demir Çelik...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|6,11
|5,75
|6,26
|Ereğli Demir Çelik
|10,75
|10,16
|5,81
|Tekfen Holding
|16,07
|15,38
|4,49
|Kardemir (D)
|4,24
|4,07
|4,18
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|2,43
|4,12
|Ford Otosan
|58,35
|56,15
|3,92
|TAV Havalimanları
|22,60
|21,78
|3,76
|ICBC Turkey Bank
|6,18
|5,99
|3,17
|Enerjisa Enerji
|6,94
|6,73
|3,12
|İpek Doğal Enerji
|4,98
|4,84
|2,89
|Koza Altın
|46,62
|45,32
|2,87
|Soda Sanayii
|4,95
|4,83
|2,48
|Anadolu Cam
|3,19
|3,12
|2,24
|Türk Hava Yolları
|17,08
|16,71
|2,21
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|16,35
|16,02
|2,06
|Tofaş Oto. Fab.
|25,52
|25,02
|2,00
|Alarko GMYO
|44,84
|44,02
|1,86
|Sabancı Holding
|9,77
|9,62
|1,56
|Turcas Petrol
|2,16
|2,13
|1,41
|Arçelik
|18,32
|18,08
|1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)