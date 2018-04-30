Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,26 2,11 7,11 Flap Kongre Toplantı Hiz. 16,02 15,46 3,62 Anadolu Efes 26,64 26,00 2,46 Brisa 6,88 6,74 2,08 Enka İnşaat 4,89 4,82 1,45 ICBC Turkey Bank 5,99 5,91 1,35 Aksa Enerji 4,15 4,13 0,48 Arçelik 18,08 18,00 0,44 Emlak Konut GMYO 2,43 2,42 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)