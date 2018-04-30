Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 2,26 2,11 7,11
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|2,26
|2,11
|7,11
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|16,02
|15,46
|3,62
|Anadolu Efes
|26,64
|26,00
|2,46
|Brisa
|6,88
|6,74
|2,08
|Enka İnşaat
|4,89
|4,82
|1,45
|ICBC Turkey Bank
|5,99
|5,91
|1,35
|Aksa Enerji
|4,15
|4,13
|0,48
|Arçelik
|18,08
|18,00
|0,44
|Emlak Konut GMYO
|2,43
|2,42
|0,41