Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|12,99
|10,83
|19,94
|ICBC Turkey Bank
|5,84
|5,39
|8,35
|MLP Sağlık
|17,30
|16,50
|4,85
|Ayen Enerji
|4,94
|4,75
|4,00
|İpek Doğal Enerji
|5,07
|4,95
|2,42
|Sasa Polyester
|13,56
|13,27
|2,19
|Kipa Ticaret
|2,44
|2,39
|2,09
|Afyon Çimento
|6,72
|6,59
|1,97
|Şekerbank
|1,56
|1,53
|1,96
|Petkim
|7,45
|7,33
|1,64
|İş Bankası (C)
|6,26
|6,16
|1,62
|Galatasaray Sportif
|2,08
|2,05
|1,46
|Sinpaş GMYO
|0,71
|0,70
|1,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,06
|6,97
|1,29
|Vakıf GMYO
|2,44
|2,41
|1,24
|Bera Holding
|2,47
|2,44
|1,23
|Ak Enerji
|0,83
|0,82
|1,22
|Doğuş Otomotiv
|7,59
|7,50
|1,20
|Halk GMYO
|0,89
|0,88
|1,14
|Türk Telekom
|6,42
|6,35
|1,10