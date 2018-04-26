Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 12,99 10,83 19,94 ICBC Turkey Bank 5,84 5,39 8,35 MLP Sağlık 17,30 16,50 4,85 Ayen Enerji 4,94 4,75 4,00 İpek Doğal Enerji 5,07 4,95 2,42 Sasa Polyester 13,56 13,27 2,19 Kipa Ticaret 2,44 2,39 2,09 Afyon Çimento 6,72 6,59 1,97 Şekerbank 1,56 1,53 1,96 Petkim 7,45 7,33 1,64 İş Bankası (C) 6,26 6,16 1,62 Galatasaray Sportif 2,08 2,05 1,46 Sinpaş GMYO 0,71 0,70 1,43 Kordsa Teknik Tekstil 7,06 6,97 1,29 Vakıf GMYO 2,44 2,41 1,24 Bera Holding 2,47 2,44 1,23 Ak Enerji 0,83 0,82 1,22 Doğuş Otomotiv 7,59 7,50 1,20 Halk GMYO 0,89 0,88 1,14 Türk Telekom 6,42 6,35 1,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)