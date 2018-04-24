Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Banvit 17,15 16,07 6,72
Albaraka Türk 1,68 1,62 3,70 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Banvit
|17,15
|16,07
|6,72
|Albaraka Türk
|1,68
|1,62
|3,70
|Çemtaş
|5,36
|5,17
|3,68
|Tekfen Holding
|17,55
|17,01
|3,17
|Aksa
|16,99
|16,49
|3,03
|Global Yat. Holding
|4,31
|4,19
|2,86
|Akbank
|9,39
|9,21
|1,95
|Vakıflar Bankası
|6,44
|6,33
|1,74
|Ülker Bisküvi
|21,66
|21,30
|1,69
|Gözde Girişim
|4,90
|4,83
|1,45
|Bim Mağazalar
|71,25
|70,25
|1,42
|Karsan Otomotiv
|2,05
|2,03
|0,99
|Anadolu Efes
|26,92
|26,66
|0,98
|Doğan Holding
|1,09
|1,08
|0,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,42
|4,38
|0,91
|Coca Cola İçecek
|35,44
|35,14
|0,85
|Sabancı Holding
|10,23
|10,15
|0,79
|Eczacıbaşı İlaç
|4,12
|4,09
|0,73
|Aksa Enerji
|4,36
|4,33
|0,69
|Kardemir (D)
|4,37
|4,34
|0,69