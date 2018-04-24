Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Banvit 17,15 16,07 6,72 Albaraka Türk 1,68 1,62 3,70 Çemtaş 5,36 5,17 3,68 Tekfen Holding 17,55 17,01 3,17 Aksa 16,99 16,49 3,03 Global Yat. Holding 4,31 4,19 2,86 Akbank 9,39 9,21 1,95 Vakıflar Bankası 6,44 6,33 1,74 Ülker Bisküvi 21,66 21,30 1,69 Gözde Girişim 4,90 4,83 1,45 Bim Mağazalar 71,25 70,25 1,42 Karsan Otomotiv 2,05 2,03 0,99 Anadolu Efes 26,92 26,66 0,98 Doğan Holding 1,09 1,08 0,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,42 4,38 0,91 Coca Cola İçecek 35,44 35,14 0,85 Sabancı Holding 10,23 10,15 0,79 Eczacıbaşı İlaç 4,12 4,09 0,73 Aksa Enerji 4,36 4,33 0,69 Kardemir (D) 4,37 4,34 0,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)