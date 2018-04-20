Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 7,72 7,48 3,21 Kardemir (D) 4,34 4,25 2,12 Gözde Girişim 4,83 4,74 1,90 Anel Elektrik 2,94 2,89 1,73 TAV Havalimanları 26,00 25,56 1,72 Banvit 16,07 15,83 1,52 Ereğli Demir Çelik 11,40 11,23 1,51 ICBC Turkey Bank 5,51 5,43 1,47 Albaraka Türk 1,62 1,60 1,25 Aksa Enerji 4,33 4,28 1,17 GSD Holding 0,98 0,97 1,03 Park Elek.Madencilik 3,93 3,89 1,03 Çemtaş 5,17 5,12 0,98 Şişe Cam 4,89 4,85 0,82 Odaş Elektrik 6,48 6,43 0,78 Gübre Fabrik. 3,94 3,91 0,77 Tat Gıda 5,49 5,45 0,73 Aksa 16,49 16,38 0,67 İhlas Gayrimenkul 1,59 1,58 0,63 MLP Sağlık 17,60 17,50 0,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)