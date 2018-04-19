Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kipa Ticaret 3,82 3,19 19,75
Global Yat.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kipa Ticaret
|3,82
|3,19
|19,75
|Global Yat. Holding
|4,34
|4,03
|7,69
|Migros Ticaret
|23,80
|22,46
|5,97
|Banvit
|15,83
|14,99
|5,60
|Çemtaş
|5,12
|4,87
|5,13
|Anadolu Cam
|3,36
|3,20
|5,00
|Datagate Bilgisayar
|9,67
|9,25
|4,54
|Kardemir (D)
|4,25
|4,08
|4,17
|Sasa Polyester
|14,62
|14,09
|3,76
|ICBC Turkey Bank
|5,43
|5,25
|3,43
|İpek Doğal Enerji
|5,27
|5,13
|2,73
|Soda Sanayii
|5,29
|5,15
|2,72
|Borusan Mannesmann
|13,05
|12,72
|2,59
|Halkbank
|9,27
|9,04
|2,54
|TAV Havalimanları
|25,56
|24,94
|2,49
|Koza Madencilik
|6,34
|6,19
|2,42
|Park Elek.Madencilik
|3,89
|3,80
|2,37
|Vestel
|10,59
|10,37
|2,12
|Ereğli Demir Çelik
|11,23
|11,00
|2,09
|Çemaş Döküm
|1,68
|1,65
|1,82