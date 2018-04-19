Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kipa Ticaret 3,82 3,19 19,75 Global Yat. Holding 4,34 4,03 7,69 Migros Ticaret 23,80 22,46 5,97 Banvit 15,83 14,99 5,60 Çemtaş 5,12 4,87 5,13 Anadolu Cam 3,36 3,20 5,00 Datagate Bilgisayar 9,67 9,25 4,54 Kardemir (D) 4,25 4,08 4,17 Sasa Polyester 14,62 14,09 3,76 ICBC Turkey Bank 5,43 5,25 3,43 İpek Doğal Enerji 5,27 5,13 2,73 Soda Sanayii 5,29 5,15 2,72 Borusan Mannesmann 13,05 12,72 2,59 Halkbank 9,27 9,04 2,54 TAV Havalimanları 25,56 24,94 2,49 Koza Madencilik 6,34 6,19 2,42 Park Elek.Madencilik 3,89 3,80 2,37 Vestel 10,59 10,37 2,12 Ereğli Demir Çelik 11,23 11,00 2,09 Çemaş Döküm 1,68 1,65 1,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)