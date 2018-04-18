Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 14,09 12,84 9,74 Doğan Holding 1,13 1,05 7,62 Kardemir (D) 4,08 3,80 7,37 Koza Altın 50,20 46,76 7,36 Garanti Bankası 10,19 9,54 6,81 Koza Madencilik 6,19 5,85 5,81 Pegasus 32,90 31,10 5,79 Zorlu Enerji 1,90 1,80 5,56 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,13 2,97 5,39 Karsan Otomotiv 2,09 1,99 5,03 İpek Doğal Enerji 5,13 4,90 4,69 Türk Hava Yolları 19,05 18,20 4,67 Vestel 10,37 9,91 4,64 İhlas Gayrimenkul 1,59 1,52 4,61 ICBC Turkey Bank 5,25 5,02 4,58 Vakıflar Bankası 6,42 6,14 4,56 İhlas Holding 0,46 0,44 4,55 Sinpaş GMYO 0,70 0,67 4,48 Migros Ticaret 22,46 21,50 4,47 GSD Holding 0,98 0,94 4,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)