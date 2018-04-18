Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 14,09 12,84 9,74
Doğan Holding 1,13 1,05 7,62...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|14,09
|12,84
|9,74
|Doğan Holding
|1,13
|1,05
|7,62
|Kardemir (D)
|4,08
|3,80
|7,37
|Koza Altın
|50,20
|46,76
|7,36
|Garanti Bankası
|10,19
|9,54
|6,81
|Koza Madencilik
|6,19
|5,85
|5,81
|Pegasus
|32,90
|31,10
|5,79
|Zorlu Enerji
|1,90
|1,80
|5,56
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,13
|2,97
|5,39
|Karsan Otomotiv
|2,09
|1,99
|5,03
|İpek Doğal Enerji
|5,13
|4,90
|4,69
|Türk Hava Yolları
|19,05
|18,20
|4,67
|Vestel
|10,37
|9,91
|4,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,59
|1,52
|4,61
|ICBC Turkey Bank
|5,25
|5,02
|4,58
|Vakıflar Bankası
|6,42
|6,14
|4,56
|İhlas Holding
|0,46
|0,44
|4,55
|Sinpaş GMYO
|0,70
|0,67
|4,48
|Migros Ticaret
|22,46
|21,50
|4,47
|GSD Holding
|0,98
|0,94
|4,26