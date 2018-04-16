Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 12,63 11,28 11,97 Datagate Bilgisayar 9,86 9,09 8,47 Metro Holding 0,98 0,91 7,69 Vestel 9,95 9,38 6,08 Tümosan Motor ve Traktör 7,27 6,87 5,82 Karsan Otomotiv 2,05 1,95 5,13 Türk Hava Yolları 19,15 18,26 4,87 İhlas Holding 0,46 0,44 4,55 Kardemir (D) 3,96 3,79 4,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,33 4,15 4,34 Ayen Enerji 5,39 5,17 4,26 Global Yat. Holding 4,12 3,96 4,04 İhlas Gayrimenkul 1,56 1,50 4,00 Şekerbank 1,58 1,52 3,95 Gözde Girişim 4,87 4,71 3,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,06 2,96 3,38 Zorlu Enerji 1,88 1,82 3,30 Tekfen Holding 17,23 16,70 3,17 Çemtaş 4,94 4,79 3,13 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)