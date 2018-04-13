Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 4,79 4,58 4,59 Koza Madencilik 6,09 5,88 3,57 Koza Altın 48,88 47,20 3,56 Beşiktaş Futbol Yat. 3,66 3,54 3,39 TAV Havalimanları 25,08 24,32 3,12 Park Elek.Madencilik 3,70 3,62 2,21 Albaraka Türk 1,65 1,62 1,85 Ford Otosan 62,20 61,25 1,55 Anadolu Cam 3,25 3,21 1,25 Ereğli Demir Çelik 10,83 10,70 1,21 Fenerbahçe Futbol 34,52 34,12 1,17 MLP Sağlık 18,20 18,00 1,11 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,40 9,30 1,08 İş Bankası (C) 6,51 6,45 0,93 Doğan Holding 1,17 1,16 0,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,15 4,12 0,73 Anadolu Efes 26,72 26,54 0,68 Enerjisa Enerji 6,83 6,79 0,59 Alarko GMYO 47,22 47,00 0,47 Turcas Petrol 2,21 2,20 0,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)