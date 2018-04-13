Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 4,79 4,58 4,59
Koza Madencilik 6,09 5,88 3,57 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|4,79
|4,58
|4,59
|Koza Madencilik
|6,09
|5,88
|3,57
|Koza Altın
|48,88
|47,20
|3,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,66
|3,54
|3,39
|TAV Havalimanları
|25,08
|24,32
|3,12
|Park Elek.Madencilik
|3,70
|3,62
|2,21
|Albaraka Türk
|1,65
|1,62
|1,85
|Ford Otosan
|62,20
|61,25
|1,55
|Anadolu Cam
|3,25
|3,21
|1,25
|Ereğli Demir Çelik
|10,83
|10,70
|1,21
|Fenerbahçe Futbol
|34,52
|34,12
|1,17
|MLP Sağlık
|18,20
|18,00
|1,11
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,40
|9,30
|1,08
|İş Bankası (C)
|6,51
|6,45
|0,93
|Doğan Holding
|1,17
|1,16
|0,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,15
|4,12
|0,73
|Anadolu Efes
|26,72
|26,54
|0,68
|Enerjisa Enerji
|6,83
|6,79
|0,59
|Alarko GMYO
|47,22
|47,00
|0,47
|Turcas Petrol
|2,21
|2,20
|0,45