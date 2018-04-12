Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Banvit 15,87 14,28 11,13 Halkbank 8,87 8,35 6,23 Kartonsan 273,00 257,40 6,06 Ege Endüstri 393,40 374,10 5,16 Yataş 30,48 29,10 4,74 Koza Madencilik 5,88 5,64 4,26 Koza Altın 47,20 45,28 4,24 Tat Gıda 5,29 5,09 3,93 Galatasaray Sportif 2,17 2,09 3,83 Turkcell 14,30 13,86 3,17 Yapı ve Kredi Bank. 4,32 4,19 3,10 İpek Doğal Enerji 5,04 4,89 3,07 Tekfen Holding 17,45 16,97 2,83 Odaş Elektrik 6,40 6,23 2,73 Ereğli Demir Çelik 10,70 10,44 2,49 Akbank 9,21 8,99 2,45 Halk GMYO 0,90 0,88 2,27 Borusan Mannesmann 12,64 12,36 2,27 Good-Year 3,66 3,58 2,23 Doğuş Otomotiv 7,56 7,40 2,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)