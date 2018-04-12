Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Banvit 15,87 14,28 11,13
Halkbank 8,87 8,35 6,23 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Banvit
|15,87
|14,28
|11,13
|Halkbank
|8,87
|8,35
|6,23
|Kartonsan
|273,00
|257,40
|6,06
|Ege Endüstri
|393,40
|374,10
|5,16
|Yataş
|30,48
|29,10
|4,74
|Koza Madencilik
|5,88
|5,64
|4,26
|Koza Altın
|47,20
|45,28
|4,24
|Tat Gıda
|5,29
|5,09
|3,93
|Galatasaray Sportif
|2,17
|2,09
|3,83
|Turkcell
|14,30
|13,86
|3,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,32
|4,19
|3,10
|İpek Doğal Enerji
|5,04
|4,89
|3,07
|Tekfen Holding
|17,45
|16,97
|2,83
|Odaş Elektrik
|6,40
|6,23
|2,73
|Ereğli Demir Çelik
|10,70
|10,44
|2,49
|Akbank
|9,21
|8,99
|2,45
|Halk GMYO
|0,90
|0,88
|2,27
|Borusan Mannesmann
|12,64
|12,36
|2,27
|Good-Year
|3,66
|3,58
|2,23
|Doğuş Otomotiv
|7,56
|7,40
|2,16