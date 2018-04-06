Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 15,85 14,62 8,41
Koza Madencilik 6,49...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|15,85
|14,62
|8,41
|Koza Madencilik
|6,49
|6,17
|5,19
|Deva Holding
|4,74
|4,54
|4,41
|Anadolu Efes
|27,20
|26,22
|3,74
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,27
|8,00
|3,37
|Aksa
|16,26
|15,74
|3,30
|Fenerbahçe Futbol
|34,64
|33,60
|3,10
|Tüpraş
|113,60
|110,30
|2,99
|Alarko GMYO
|48,68
|47,30
|2,92
|İpek Doğal Enerji
|5,32
|5,17
|2,90
|Pegasus
|36,72
|35,70
|2,86
|Park Elek.Madencilik
|4,12
|4,01
|2,74
|Enka İnşaat
|5,67
|5,52
|2,72
|Karsan Otomotiv
|2,32
|2,27
|2,20
|Koza Altın
|47,00
|46,00
|2,17
|Eczacıbaşı İlaç
|4,42
|4,33
|2,08
|İhlas Holding
|0,50
|0,49
|2,04
|Aksa Enerji
|4,50
|4,41
|2,04
|GSD Holding
|1,01
|0,99
|2,02
|Vestel
|11,86
|11,64
|1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)