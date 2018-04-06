Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 15,85 14,62 8,41 Koza Madencilik 6,49 6,17 5,19 Deva Holding 4,74 4,54 4,41 Anadolu Efes 27,20 26,22 3,74 Tümosan Motor ve Traktör 8,27 8,00 3,37 Aksa 16,26 15,74 3,30 Fenerbahçe Futbol 34,64 33,60 3,10 Tüpraş 113,60 110,30 2,99 Alarko GMYO 48,68 47,30 2,92 İpek Doğal Enerji 5,32 5,17 2,90 Pegasus 36,72 35,70 2,86 Park Elek.Madencilik 4,12 4,01 2,74 Enka İnşaat 5,67 5,52 2,72 Karsan Otomotiv 2,32 2,27 2,20 Koza Altın 47,00 46,00 2,17 Eczacıbaşı İlaç 4,42 4,33 2,08 İhlas Holding 0,50 0,49 2,04 Aksa Enerji 4,50 4,41 2,04 GSD Holding 1,01 0,99 2,02 Vestel 11,86 11,64 1,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)