Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halkbank 9,99 9,05 10,39 Sasa Polyester 14,62 14,13 3,47 İş GMYO 1,34 1,30 3,08 Koç Holding 16,05 15,63 2,69 Turcas Petrol 2,45 2,39 2,51 Koza Altın 46,00 44,90 2,45 Ege Endüstri 382,60 373,80 2,35 Halk GMYO 0,93 0,91 2,20 Kardemir (D) 3,90 3,82 2,09 Çemaş Döküm 2,09 2,05 1,95 Tofaş Oto. Fab. 27,44 26,92 1,93 Vakıflar Bankası 6,48 6,37 1,73 Beşiktaş Futbol Yat. 3,61 3,55 1,69 Şişe Cam 5,14 5,06 1,58 Akbank 9,73 9,58 1,57 Enka İnşaat 5,52 5,44 1,47 Doğan Holding 1,42 1,40 1,43 Ereğli Demir Çelik 10,73 10,58 1,42 Migros Ticaret 24,06 23,74 1,35 Tüpraş 110,30 108,90 1,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)