Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halkbank 9,99 9,05 10,39
Sasa Polyester 14,62 14,13 3,47 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halkbank
|9,99
|9,05
|10,39
|Sasa Polyester
|14,62
|14,13
|3,47
|İş GMYO
|1,34
|1,30
|3,08
|Koç Holding
|16,05
|15,63
|2,69
|Turcas Petrol
|2,45
|2,39
|2,51
|Koza Altın
|46,00
|44,90
|2,45
|Ege Endüstri
|382,60
|373,80
|2,35
|Halk GMYO
|0,93
|0,91
|2,20
|Kardemir (D)
|3,90
|3,82
|2,09
|Çemaş Döküm
|2,09
|2,05
|1,95
|Tofaş Oto. Fab.
|27,44
|26,92
|1,93
|Vakıflar Bankası
|6,48
|6,37
|1,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,61
|3,55
|1,69
|Şişe Cam
|5,14
|5,06
|1,58
|Akbank
|9,73
|9,58
|1,57
|Enka İnşaat
|5,52
|5,44
|1,47
|Doğan Holding
|1,42
|1,40
|1,43
|Ereğli Demir Çelik
|10,73
|10,58
|1,42
|Migros Ticaret
|24,06
|23,74
|1,35
|Tüpraş
|110,30
|108,90
|1,29