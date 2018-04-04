Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,49 2,34 6,41 Net Holding 2,34 2,23 4,93 Albaraka Türk 1,64 1,59 3,14 Tekfen Holding 17,00 16,60 2,40 İhlas Holding 0,52 0,51 1,96 Trakya Cam 5,08 5,00 1,60 Tofaş Oto. Fab. 26,92 26,50 1,58 Aksa 15,72 15,50 1,42 Enerjisa Enerji 6,98 6,89 1,31 Arçelik 18,30 18,07 1,27 Aksa Enerji 4,44 4,39 1,14 Halk GMYO 0,91 0,90 1,11 Sabancı Holding 10,39 10,28 1,07 Emlak Konut GMYO 2,56 2,54 0,79 Akbank 9,58 9,51 0,74 Kordsa Global 7,71 7,66 0,65 Datagate Bilgisayar 11,20 11,14 0,54 Kipa Ticaret 3,82 3,80 0,53 Eczacıbaşı İlaç 4,38 4,36 0,46 Şişe Cam 5,06 5,04 0,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)