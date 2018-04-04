Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 2,49 2,34 6,41
Net Holding 2,34 2,23...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|2,49
|2,34
|6,41
|Net Holding
|2,34
|2,23
|4,93
|Albaraka Türk
|1,64
|1,59
|3,14
|Tekfen Holding
|17,00
|16,60
|2,40
|İhlas Holding
|0,52
|0,51
|1,96
|Trakya Cam
|5,08
|5,00
|1,60
|Tofaş Oto. Fab.
|26,92
|26,50
|1,58
|Aksa
|15,72
|15,50
|1,42
|Enerjisa Enerji
|6,98
|6,89
|1,31
|Arçelik
|18,30
|18,07
|1,27
|Aksa Enerji
|4,44
|4,39
|1,14
|Halk GMYO
|0,91
|0,90
|1,11
|Sabancı Holding
|10,39
|10,28
|1,07
|Emlak Konut GMYO
|2,56
|2,54
|0,79
|Akbank
|9,58
|9,51
|0,74
|Kordsa Global
|7,71
|7,66
|0,65
|Datagate Bilgisayar
|11,20
|11,14
|0,54
|Kipa Ticaret
|3,82
|3,80
|0,53
|Eczacıbaşı İlaç
|4,38
|4,36
|0,46
|Şişe Cam
|5,06
|5,04
|0,40