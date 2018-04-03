Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,46 1,33 9,77 Metro Holding 1,05 0,99 6,06 GSD Holding 1,00 0,96 4,17 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,88 18,23 3,57 Koza Altın 45,16 43,90 2,87 Kipa Ticaret 3,80 3,70 2,70 Flap Kongre Toplantı Hiz. 18,15 17,70 2,54 Ereğli Demir Çelik 10,60 10,35 2,42 Brisa 7,22 7,06 2,27 Borusan Mannesmann 12,76 12,50 2,08 Türk Hava Yolları 19,43 19,04 2,05 İhlas Holding 0,51 0,50 2,00 TAV Havalimanları 24,00 23,60 1,69 Türk Telekom 6,66 6,55 1,68 Turcas Petrol 2,43 2,39 1,67 Tüpraş 109,80 108,00 1,67 Arçelik 18,07 17,78 1,63 Ülker Bisküvi 22,74 22,38 1,61 Migros Ticaret 24,14 23,80 1,43 Sinpaş GMYO 0,75 0,74 1,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)