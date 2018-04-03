Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,46 1,33 9,77
Metro Holding 1,05 0,99 6,06 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|1,46
|1,33
|9,77
|Metro Holding
|1,05
|0,99
|6,06
|GSD Holding
|1,00
|0,96
|4,17
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,88
|18,23
|3,57
|Koza Altın
|45,16
|43,90
|2,87
|Kipa Ticaret
|3,80
|3,70
|2,70
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|18,15
|17,70
|2,54
|Ereğli Demir Çelik
|10,60
|10,35
|2,42
|Brisa
|7,22
|7,06
|2,27
|Borusan Mannesmann
|12,76
|12,50
|2,08
|Türk Hava Yolları
|19,43
|19,04
|2,05
|İhlas Holding
|0,51
|0,50
|2,00
|TAV Havalimanları
|24,00
|23,60
|1,69
|Türk Telekom
|6,66
|6,55
|1,68
|Turcas Petrol
|2,43
|2,39
|1,67
|Tüpraş
|109,80
|108,00
|1,67
|Arçelik
|18,07
|17,78
|1,63
|Ülker Bisküvi
|22,74
|22,38
|1,61
|Migros Ticaret
|24,14
|23,80
|1,43
|Sinpaş GMYO
|0,75
|0,74
|1,35